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Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve virüsü ağır geçirmişti. Ünlü sanatçının böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tespit edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:11Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:11
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2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi.