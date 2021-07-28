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Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve virüsü ağır geçirmişti. Ünlü sanatçının böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tespit edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:11 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:11
Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi.

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Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

49 yaşındaki Cimilli İbo'dan bir kez daha kötü haber geldi.

Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

DURUMU BU SEFER KRİTİK

Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cimilli İbo için kan arayışı olduğu öğrenilirken, çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı.

Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti.

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