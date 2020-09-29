Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Baycan Ş.'nin ise sorgusunda Yağmur Sarnıç ile kendi ailesinin geçmişte komşuluk yaptığını, aileler aracılığı ile tanıştıklarını belirterek, "Yağmur Sarnıç ile aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ancak aramızda birşey olduğu düşüncesi ile böyle bir şeye muhatap olduğumuzu düşünüyorum. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.



Her iki şüpheli de savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları için mahkemeye sevk edildi. Savcılığın adli kontrol talebini kabul eden mahkeme her iki şüphelinin de yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Mahkeme şüphelilerin şikayetçi Emre Aşık'ın evine, işyerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasakladı.

DHA