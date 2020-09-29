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Haberler Galeri Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın kendisini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Yağmur Aşık ve tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş.'nin yurt dışına çıkışları yasaklandı.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 16:45 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 17:36
Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne önceki gün giden eski Milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi oldu. 27 Eylül Pazar günü Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giden Emre Aşık, kendisini daha önce öldürtmek için adam tuttuğu gerekçesi ile hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan eşi Yağmur Sarnıç 'ın tekrar aynı girişimde bulunduğunu öne sürdü.

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Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

ÖLDÜRTMEK İÇİN İKİNCİ KEZ TETİKÇİ TUTTUĞU İDDİASI

Eşi ile birlikte Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık sıfatı ile yargılanan Erdi S.'nin eşinin kendisini öldürtmek için başka bir tetikçi tuttuğu yönünde avukatına mesaj attığını öne süren Emre Aşık, "Erdi S., avukatıma mesaj attı. Mesajda Yağmur Sarnıç'ın tekrar bir tetikçi tuttuğundan, bu tetikçiye para verdiğinden, tetikçinin adının Baycan Ş. olduğundan ve beni öldüreceğinden bahsediyor. Erdi S. daha sonra avukatımı aradı. Avukatıma tetikçinin beni iki gün içinde öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında artık tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum" dedi.

Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Şikayetinde, Erdi S.'nin karakolu arayarak ihbarda da bulunduğunu söyleyen Emre Aşık, "Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Sarnıç ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Ş. olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Bu şikayet üzerine gözaltına alınan Yağmur Sarnıç ve Baycan Ş., emniyet işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Savcılık sorgusunda eşi Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu iddia eden Yağmur Sarnıç'ın, "Erdi S. saplantılı şekilde bana aşıktır. Özel görüntülerimi yayınladığı için kendisinden şikayetçi oldum. Erdi beni öldürmekle ve hapishaneye attırmakla tehdit etmektedir. Bu eylemlerini de duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır" dediği öğrenildi.

Tetikçi olarak tuttuğu öne sürülen Baycan Ş.'nin aile dostları olduğunu söyleyen Yağmur Sarnıç, "Baycan ne Erdi S.'yi nede Emre Aşık'ı tanır. Erdi S., Baycan Ş.'yi kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Emre Aşık, avukatı ve Erdi S. planlayarak bana iftira attıklarını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Emre Aşık'ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Ş.'ye para vermedim. Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi S.'den şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Baycan Ş.'nin ise sorgusunda Yağmur Sarnıç ile kendi ailesinin geçmişte komşuluk yaptığını, aileler aracılığı ile tanıştıklarını belirterek, "Yağmur Sarnıç ile aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ancak aramızda birşey olduğu düşüncesi ile böyle bir şeye muhatap olduğumuzu düşünüyorum. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Her iki şüpheli de savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları için mahkemeye sevk edildi. Savcılığın adli kontrol talebini kabul eden mahkeme her iki şüphelinin de yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Mahkeme şüphelilerin şikayetçi Emre Aşık'ın evine, işyerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasakladı.

DHA

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