Cinayet planı yapmıştı! Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Aşık'a yurtdışına çıkış yasağı

Savcılık sorgusunda eşi Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu iddia eden Yağmur Sarnıç'ın, "Erdi S. saplantılı şekilde bana aşıktır. Özel görüntülerimi yayınladığı için kendisinden şikayetçi oldum. Erdi beni öldürmekle ve hapishaneye attırmakla tehdit etmektedir. Bu eylemlerini de duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır" dediği öğrenildi.
Tetikçi olarak tuttuğu öne sürülen Baycan Ş.'nin aile dostları olduğunu söyleyen Yağmur Sarnıç, "Baycan ne Erdi S.'yi nede Emre Aşık'ı tanır. Erdi S., Baycan Ş.'yi kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Emre Aşık, avukatı ve Erdi S. planlayarak bana iftira attıklarını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Emre Aşık'ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Ş.'ye para vermedim. Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi S.'den şikayetçiyim" dediği kaydedildi.