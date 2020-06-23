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Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar tehlike saçıyor! Çocuklarınızı uzak tutun!

Çizgi filmlerdeki gizli mesajların çocukları nasıl etkilediğini birçok aile bilmiyor. Farkına varılmadan televizyon başına bırakılan çocuklar, gizli mesajlarla hipnotize ediliyor. Çizgi filmlerdeki gizli mesajların birçoğunda terör örgütleri ve cinsel sapkınlıklar öne çıkartılıyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in bile mesajı verildiği çizgi filmler var. Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar hangileri. İşte çocukların her gün maruz kaldığı bilinçaltını etkileyen çizgi filmlerdeki gizli mesajlar.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 13:56 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 13:56
Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar tehlike saçıyor! Çocuklarınızı uzak tutun!

Çizgi filmlerdeki gizli mesajların çocukları nasıl etkilediğini birçok aile bilmiyor. Farkına varılmadan televizyon başına bırakılan çocuklar, gizli mesajlarla hipnotize ediliyor. Çizgi filmlerdeki gizli mesajların birçoğunda terör örgütleri ve cinsel sapkınlıklar öne çıkartılıyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in bile mesajı verildiği çizgi filmler var. Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar hangileri. İşte çocukların her gün maruz kaldığı bilinçaltını etkileyen çizgi filmlerdeki gizli mesajlar.

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Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar tehlike saçıyor! Çocuklarınızı uzak tutun!

NE KADAR MASUM GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜNLER...

Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?

Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar tehlike saçıyor! Çocuklarınızı uzak tutun!

Çizgi roman döneminin en önemli tiplerinden olan Red Kid, bugün hem dünyada hem Türkiye'de orta kuşak tarafından çok yakından tanınıyor.

Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar tehlike saçıyor! Çocuklarınızı uzak tutun!

Red Kit, gölgesinden daha hızlı silah çeken bir kovboydur. Devamlı yakalamaya çalıştığı, kötü karakterler ise Dalton Kardeşler'dir.

Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar tehlike saçıyor! Çocuklarınızı uzak tutun!

Yüzeysel kandırmacaya inanacak olursak, bu çizgi film hakkında şunu söyleyeceklerdir; Kötülük ve kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Aslında o kadar yüzeysel değil.

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