Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar tehlike saçıyor! Çocuklarınızı uzak tutun!

Çizgi filmlerdeki gizli mesajların çocukları nasıl etkilediğini birçok aile bilmiyor. Farkına varılmadan televizyon başına bırakılan çocuklar, gizli mesajlarla hipnotize ediliyor. Çizgi filmlerdeki gizli mesajların birçoğunda terör örgütleri ve cinsel sapkınlıklar öne çıkartılıyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in bile mesajı verildiği çizgi filmler var. Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar hangileri. İşte çocukların her gün maruz kaldığı bilinçaltını etkileyen çizgi filmlerdeki gizli mesajlar.