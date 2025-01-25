Çoban keçileri ararken keşfetmişti! Saklıkent Kanyonu binlerce kişiyi ağırladı

"GELDİĞİME DEĞDİ"

Ankara'dan gelen ve kanyonu ilk kez ziyaret eden Celal Yılmaz, kanyonun doğasının harika olduğunu dile getirdi.



Suyun dağların altından buz gibi ve yüksek debili çıkmasının çok güzel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu mevsimde bizi üşüttü ama manzarası mükemmel. Geldiğime değdi." dedi.



Ziyaretçilerden Ahmet Üveyik de kanyonun herkesin muhakkak görmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.



Kanyonun muhteşem bir doğası olduğunu anlatan Üveyik, "Fazla zamanım olmadığı için çok kalamadım. Su sesi zaten insanı tedavi ediyor. Zamanım olsaydı en az 2 saat oturup sadece su sesini dinlerdim." diye konuştu.



