Haberler Galeri Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Çocuk dizisi tüm heyecanlıyla devam ederken dizinin sevenleri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Çocuk dizisinde Ali Kemal karakterini canlandıran Serhat Teoman ise en çok merak edilenler arasında geliyor. Serhat Teoman'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Leyla Feray ile arasındaki gerçeği duyanlar ise hayrete düşüyor. Sizce ünlü oyuncu Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki yaş farkı kaç? İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:13 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





