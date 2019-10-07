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Haberler > Galeri > Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Çocuk dizisi tüm heyecanlıyla devam ederken dizinin sevenleri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Çocuk dizisinde Ali Kemal karakterini canlandıran Serhat Teoman ise en çok merak edilenler arasında geliyor. Serhat Teoman'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Leyla Feray ile arasındaki gerçeği duyanlar ise hayrete düşüyor. Sizce ünlü oyuncu Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki yaş farkı kaç? İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:13 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:13
Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Çocuk dizisi tüm heyecanlıyla devam ederken dizinin sevenleri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Çocuk dizisinde Ali Kemal karakterini canlandıran Serhat Teoman ise en çok merak edilenler arasında geliyor. Serhat Teoman'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Leyla Feray ile arasındaki gerçeği duyanlar ise hayrete düşüyor.

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Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Sizce ünlü oyuncu Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki yaş farkı kaç? İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)

Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

ALİŞAN - BUSE TEKTAŞ

19 Haziran 1976 - 25 Mart 1990

Çocuk dizisinin Ali Kemal'i Serhat Teoman ile sevgilisi Leyla Feray arasındaki gerçek herkesi şok etti!

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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