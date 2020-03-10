Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı

Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurtdışı da dahil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül teyze" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le bir evlilik geçiren sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.