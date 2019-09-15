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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören "yok artık" dedi! Çok şaşıracaksınız

Pınar Altuğ bu haliyle görenleri şoke etti! Çocuklar Duymasın dizisinde yıllardır hayat verdiği "Meltem" karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ size birazdan "yok artık" dedirttirecek. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





