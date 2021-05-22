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Çocuklar kuru otları tutuşturdu, işçilerin kaldığı 15 konteynır alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocukların kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangın bir inşaat şirketinin konteynırlarına sıçradı. İşçilerin kaldığı 15 konteyner alev alev yanarak küle döndü. İşçilerin çalışmada olması olası bir faciayı önledi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





