  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

Manisa'nın Salihli ilçesinde coğrafi işaret olarak tescillenen dünyaca ünlü Salihli kirazının hasadına başlandı.İriliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin sofralarını süsleyen, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Salihli kirazı, 35-40 liradan alıcı bulurken, fiyatı ile üreticilerin yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 12:27
Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli Kirazında hasat başladı. İlk kirazlar 35-40 TL arasında alıcı bulurken iriliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu sofralarının aranan lezzeti olan Salihli Kirazı hem rekoltesi hem de fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürdü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

"FİYATLARIMIZ ÇOK İYİ"
Çamurhamamı Mahallesi'ndeki kiraz üreticilerinden İlhan Gümüş, yaklaşık 20 yıldır kiraz ürettiğini söyledi. Tescilli kirazda hasada başladıklarını belirten Gümüş "Hasat ettiğimiz kirazları, mahallemize gelen alıcılara satıyoruz. Fiyatlarımız bu yıl çok iyi. Kirazda verim geçen yıla göre kimi bahçelerde iyi, kimi, bahçelerde ise çok düşük.

Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

Çünkü Nisan ayındaki yaşanan don olayı, kiraz ağaçlarını vurdu. Don yaşandığı gün, ben kiraz bahçemde, 8 yerde ateş yakarak, duman yaptım. Duman sayesinde bahçemi don olayından kurtardım. Ben mücadele ettim, tüm çiftçilerimize de öneriyorum. Kiraz hem rekoltesi, hem de fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Allah bereket versin" dedi.

Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

"İNŞALLAH ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ FİYATTA GÜLMEYE DEVAM EDER"
"Kirazımız tecilli Salihli Kirazıdır" diyen Çamurhamamı Muhtarı Hüseyin AygünŞ "Salihli'de Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen, Bahçecik Mahallesine kadar, 200 metre rakımından başlayıp, bin metre rakımına kadar kiraz yetiştiriliyor. Bu yıl ilk etapta kiraz iyi para ile satıldı. İnşallah devamı da gelir. Çiftçimizin yüzü fiyatta gülmeye devam eder. Temennimiz budur" diye konuştu.

Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı
Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

"TESCİLLİ KİRAZ, 35-40 LİRADAN ALICI BULUYOR"
İlçenin Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik Mahallelerinde, coğrafi işaret tescilli Salihli Kirazı'nın yetiştirildiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kirazın ilk hasadının ise Çamurhamamı Mahallesi'nde başladığını söyledi. Yalvaç, "Salihli Ziraat-900 adı altında tescil olan kirazımız, Avrupa, Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika gelmektedir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Mahir Günşiray Kalp Yarası ile ekrana dönüyor
Mahir Günşiray Kalp Yarası ile ekrana dönüyor