Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

"TESCİLLİ KİRAZ, 35-40 LİRADAN ALICI BULUYOR"
İlçenin Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik Mahallelerinde, coğrafi işaret tescilli Salihli Kirazı'nın yetiştirildiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kirazın ilk hasadının ise Çamurhamamı Mahallesi'nde başladığını söyledi. Yalvaç, "Salihli Ziraat-900 adı altında tescil olan kirazımız, Avrupa, Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika gelmektedir.