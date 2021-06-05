Coğrafi işaret tescilli Salihli kirazında hasat zamanı

"FİYATLARIMIZ ÇOK İYİ"

Çamurhamamı Mahallesi'ndeki kiraz üreticilerinden İlhan Gümüş, yaklaşık 20 yıldır kiraz ürettiğini söyledi. Tescilli kirazda hasada başladıklarını belirten Gümüş "Hasat ettiğimiz kirazları, mahallemize gelen alıcılara satıyoruz. Fiyatlarımız bu yıl çok iyi. Kirazda verim geçen yıla göre kimi bahçelerde iyi, kimi, bahçelerde ise çok düşük.