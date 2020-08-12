  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...

Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...

Kanser en korkulan hastalıklarından biri. Küçük belirtilerle ortaya çıkan sonrasında hızla vücuda yayılan kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Her hastalık öncelikle küçük belirtilerle baş gösteriyor. Peki, çağın en korkulan hastalıklarından bir olan kanserin ilk belirtisi nasıl ortaya çıkıyor? Ağrı, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtiler çoğu zaman griple karıştırılabiliyor. Birçok ciddi hastalık, başlangıçta hastalar tarafından önemsenmediği için ihmaller söz konusu olabiliyor. Kanser de birçok hastalık gibi başlangıçta küçük belirtiler vererek vücuda yayılıyor. Peki başta kanser olmak üzere ciddi hastalıkların ilk belirtileri neler? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:40
Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...

KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...

İşte kanserin belirtileri…

Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa

Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...

Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı MasterChef'te ana kadro oluşmaya başladı, o yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
MasterChef'te ana kadro oluşmaya başladı, o yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
  • SON DAKİKA