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Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...
Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...
Kanser en korkulan hastalıklarından biri. Küçük belirtilerle ortaya çıkan sonrasında hızla vücuda yayılan kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Her hastalık öncelikle küçük belirtilerle baş gösteriyor. Peki, çağın en korkulan hastalıklarından bir olan kanserin ilk belirtisi nasıl ortaya çıkıyor? Ağrı, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtiler çoğu zaman griple karıştırılabiliyor. Birçok ciddi hastalık, başlangıçta hastalar tarafından önemsenmediği için ihmaller söz konusu olabiliyor. Kanser de birçok hastalık gibi başlangıçta küçük belirtiler vererek vücuda yayılıyor. Peki başta kanser olmak üzere ciddi hastalıkların ilk belirtileri neler? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:40
Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.
KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.
İşte kanserin belirtileri…
Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa
Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa