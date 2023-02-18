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Çok sayıda depremzedeyi sağ olarak kurtaran Meksikalı arama kurtarma ekiplerine madalya verildi

Kahramanmaraş depremi sonrasında Meksikalı arama kurtarma ekipleri etkin rol alan grupların başında yer alıyordu. Çok sayıda depremzedeyi sağ olarak kurtaran Meksika Kızılhaç'ına bağlı görevlilere ve köpeklerine 'teşekkür' madalyası verildi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:11 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





