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Çok sayıda depremzedeyi sağ olarak kurtaran Meksikalı arama kurtarma ekiplerine madalya verildi
Çok sayıda depremzedeyi sağ olarak kurtaran Meksikalı arama kurtarma ekiplerine madalya verildi
Kahramanmaraş depremi sonrasında Meksikalı arama kurtarma ekipleri etkin rol alan grupların başında yer alıyordu. Çok sayıda depremzedeyi sağ olarak kurtaran Meksika Kızılhaç'ına bağlı görevlilere ve köpeklerine 'teşekkür' madalyası verildi.
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:11
Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:11
Meksika arama kurtarma ekibiyle birlikte Türkiye'deki deprem bölgelerine gelen Meksika Kızılhaç'ına bağlı arama kurtarma ekiplerine ve köpeklerine dün 'teşekkür' madalyası verildi.
Deprem bölgelerinde gece gündüz arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksika ekipleri Perşembe günü ülkelerine döndü.
Meksika Savunma Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma (USAR) ekipleriyle birlikte 8 Şubat'ta Türkiye'ye gelen Meksika Kızılhaç'ın personeli ile köpeklerine 'teşekkür' madalyası verildi.