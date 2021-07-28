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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...
Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarıyor. Gördüğü bu gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı buraya vardığında ise muazzam bir yer buldu.
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:27
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Google'la takılan bu gizemli yapıların bir çok kesim tarafından merak ediliyor.