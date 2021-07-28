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Haberler Galeri Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...

Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...

Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarıyor. Gördüğü bu gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı buraya vardığında ise muazzam bir yer buldu.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:27
Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...

Google'la takılan bu gizemli yapıların bir çok kesim tarafından merak ediliyor.

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Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...

İşte bu merak Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı Sina Çölü'ne kadar sürükledi.

Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...

Gördüğü bu gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı buraya vardığında ise muazzam bir yer buldu.

Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...

Karşınızda; çölün tam ortasında hiç kullanılmamış ve çok uzun süre önce inşa edilmiş bir açık hava sineması…

Çölün ortasında tesadüfen bulunmuştu! Gizemi aydınladı...

Fotoğrafçının verdiği bilgiye göre, çılgın bir Fransız tarafından yaptırılmış olan sinemada ne yazık ki hiç bir film gösterilememiş.

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