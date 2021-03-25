Haberler Galeri Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! Gözlerine inanamadılar...

Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! Gözlerine inanamadılar...

Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





