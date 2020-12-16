Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar....