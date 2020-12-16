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Haberler Galeri Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar....

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:07 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:21
Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!

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Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla her Perşembe 20.00'de atv'de.

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