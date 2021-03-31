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Haberler Galeri Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe gecesine yine, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan bir rüzgar estirecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala ' Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları arttı. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:16 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:21
Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?
Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir!

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Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?
Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?
Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur.

Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?
Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?
Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar.

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