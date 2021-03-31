Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur.