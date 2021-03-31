Çukurova'da kardeşler karşı karşıya! Barışacaklar mı yoksa savaşacaklar mı?

Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe gecesine yine, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan bir rüzgar estirecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala ' Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları arttı. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...