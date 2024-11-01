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Haberler Galeri CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...

CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...

Müslümanların bayramı olan mübarek cuma gününü sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler resimli , dualı, en yeni hayırlı cumalar mesajlarını araştırıyor. İşte bugüne özel WhatsApp, Instagram, Facebook'ta paylaşım yapabileceğiniz en güzel, resimli, dualı cuma mesajları...

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CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli, dualı cuma mesajları...

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CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...
CUMA MESAJLARI 1 KASIM! Hayırlı cumalar mesajları...