Cuma mesajları 14 Şubat! Resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

Resimli, dualı, en yeni, en güzel cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşmak ve sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler 'Hayırlı Cumalar' aramalarını yoğunlaştırdı. Bizler de sizin için en güzeli en yeni cuma mesajlarını derledik. İşte 14 Şubat cuma mesajları...
HABER MERKEZİ
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Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli, dualı cuma mesajları...
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."