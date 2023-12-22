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Haberler Galeri Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram'da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram'da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

Facebook, Whatsapp ve Instagram'da resimli, dualı, cuma mesajları paylaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz ya da sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel resimli, dualı cuma mesajları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:37 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:40

Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram’da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli, dualı cuma mesajları...

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Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram’da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram’da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram’da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram’da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajlar��...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

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