Cuma mesajları 22 Aralık! Facebook, Whatsapp, Instagram’da paylaşmalık resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

Facebook, Whatsapp ve Instagram'da resimli, dualı, cuma mesajları paylaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz ya da sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel resimli, dualı cuma mesajları...
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."