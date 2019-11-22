Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İslam alemi için önem taşıyan bir Cuma gününü daha yaşıyoruz. Dayanışma ve paylaşmanın arttığı Cuma gününde en güzel, resimli, anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. İşte 22 Kasım Hayırlı Cumalar mesajları...