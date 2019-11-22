  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İslam alemi için önem taşıyan bir Cuma gününü daha yaşıyoruz. Dayanışma ve paylaşmanın arttığı Cuma gününde en güzel, resimli, anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. İşte 22 Kasım Hayırlı Cumalar mesajları...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 09:02 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 09:05
Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...

Bir kişi, Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah'ta onu başkasına muhtaç etmez. Hayırlı cumalar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...

* Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!

Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Tüyler ürperten görüntü! Mars'ta saklanan kadın mı var?
Tüyler ürperten görüntü! Mars'ta saklanan kadın mı var?
BİZE ULAŞIN