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> Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 22 Kasım Cuma! En güzel, resimli, hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İslam alemi için önem taşıyan bir Cuma gününü daha yaşıyoruz. Dayanışma ve paylaşmanın arttığı Cuma gününde en güzel, resimli, anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. İşte 22 Kasım Hayırlı Cumalar mesajları...
Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 09:02
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 09:05
Bir kişi, Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah'ta onu başkasına muhtaç etmez. Hayırlı cumalar...
* Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!
Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.
Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.