Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu günde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak.Sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte resimli cuma mesajları...
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.