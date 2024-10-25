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Haberler Galeri Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu günde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak.Sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte resimli cuma mesajları...

HABER MERKEZİ

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Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

* Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

* Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

* Rabbim sen unutan kullarindan etme bizi, dara dusunce hatirlayan kullardan etmi bizi yuce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz Mubarek Olsun

Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

* Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allaj için. Cumanız Mübarek Olsun.

Cuma mesajları 25 Ekim! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma olsun Cumanız Mübarek Olsun