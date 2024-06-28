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Haberler Galeri Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...

Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar mesajları ile sevdiklerinin cumasını Whatsapp, Facebook, Instagram'dan kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 28 Haziran cuma mesajları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:26

Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...

Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah`ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

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Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...

"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"

Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya`ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah`ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin