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Cuma mesajları 28 Haziran! En yeni, resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları ile sevdiklerinin cumasını Whatsapp, Facebook, Instagram'dan kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 28 Haziran cuma mesajları...
Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.
"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya`ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah`ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin