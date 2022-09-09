  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

Cuma mesajları ile hem sevdiklerinin cumasını kutlamak hem de sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler resimli cuma mesajlarını araştırıyor. Bizler de sizin için en güzel resimli, dualı cuma mesajlarını derledik. İşte Hayırlı Cumalar mesajları...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 08:52 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 08:57
Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

  • SON DAKİKA