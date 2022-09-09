Cuma mesajları 9 Eylül! Resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

Cuma mesajları ile hem sevdiklerinin cumasını kutlamak hem de sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler resimli cuma mesajlarını araştırıyor. Bizler de sizin için en güzel resimli, dualı cuma mesajlarını derledik. İşte Hayırlı Cumalar mesajları...
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 08:52Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 08:57
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."
"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."