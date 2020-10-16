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Haberler Galeri Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim!

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim!

Cuma mesajları bir Perşembe akşamı daha yoğun şekilde aranıyor. Allah'ın farz kıldığı Cuma namazı için camilere akın edecek olan Müslümanlar namaz öncesi birbirlerinin bu özel gününü tebrik ediyor. Cumalaşamadıkları din kardeşlerine cep telefonlarından ulaşan Müslümanlar, daha çok kişiye ulaşabilmek için mesajları tercih ediyor. Cuma mesajları her Perşembe gecesi yoğun şekilde aranıyor. Özellikle dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajları büyük ilgi görüyor. Resimli Cuma mesajları da en çok tercih edilenler arasında. Sizler için hazırladığımız galeride en şık en güzel resimli Cuma mesajları ile en yeni yazılı Cuma mesajlarını görebilirsiniz. İşte en güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim! Siz de sevdiklerinizin Cuma'sını tebrik etmeyi unutmayın...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 09:53
Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim!

Bir Cuma günü daha geldi. Kurban Bayramı'nın ardından ilk Cuma namazı kılınacak. Milyonlarca Müslüman Cuma namazı için camilere akın edecek. İslam dininin en kıymetli günü olan Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıyor. Cuma günü camiye giden Müslümanlar, namaz öncesi de birbirlerinin bu özel gününü tebrik ediyor. Teknolojinin ilerlemesi ile Cuma mesajları da SMM, WhatsApp ve Facebook gibi mecralardan atılmaya başlandı. En çok tercih edilen cuma mesajları da resimli ve videolu olanlar... Sizler için hem resimli Cuma mesajlarını hem de yazılı Cuma mesajlarını derledik. İşte SMS, WhatsApp ve Facebook'tan gönderebileceğiniz en güzel resimli ve yazılı Cuma mesajları...

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim!

EN ŞIK RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." (ÂLİ IMRÂN suresi 53. ayet) Cumanız mübarek olsun.

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.
Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim!

EN ŞIK RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenIerden, sevmeyi biIenIerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyIe! Hayırlı CumaIar.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (FÂTİHA suresi 5-7. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim!

EN ŞIK RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenIerden, sevmeyi biIenIerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyIe! Hayırlı CumaIar.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (FÂTİHA suresi 5-7. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en şık resimli Cuma mesajları 16 Ekim!

EN ŞIK RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

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