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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.
Giriş Tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:58
Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.
Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.