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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Kayseri'ye gitti. Kayseri'de yoğun bir sevgi seliyle karşılaşan Başkan Erdoğan, kendisini yolda bekleyen vatandaşlara hediyeler dağıttı.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı

Erdoğan, Kayseri Havalimanı'nda yöresel kıyafet giymiş çocuklar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı

Erdoğan, güzergah üzerinde bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı

Hediyeler dağıtmayı da ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı
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