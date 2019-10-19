Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Kayseri'ye gitti. Kayseri'de yoğun bir sevgi seliyle karşılaşan Başkan Erdoğan, kendisini yolda bekleyen vatandaşlara hediyeler dağıttı.