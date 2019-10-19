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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de sevgi seliyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Kayseri'ye gitti. Kayseri'de yoğun bir sevgi seliyle karşılaşan Başkan Erdoğan, kendisini yolda bekleyen vatandaşlara hediyeler dağıttı.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:39Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:39
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.