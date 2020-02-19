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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın törenle açılacak

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yarın açılacak.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:09
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın törenle açılacak

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın törenle açılacak

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulunan raflarda yer alıyor.

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği dışında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hem koleksiyonu hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın törenle açılacak

KÜTÜPHANEYE KOLAYCA VE HIZLA ERİŞİLEBİLECEK

Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabilecek. Eski kimlik kartı sahipleri kütüphane giriş bankolarından "hızlı giriş kartı" alarak kütüphaneden yararlanabilecek. Henüz 15 yaşını doldurmamış kullanıcılar, kütüphane giriş bankolarından hızlı giriş kartı alarak turnikelerden geçebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın törenle açılacak

Kütüphaneye üyelikler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Yabancı uyruklular da pasaportları karşılığında alacakları "geçici giriş kartlarıyla" kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.

Araçlarıyla kütüphaneye giriş yapmak isteyen yeni ve eski kimlik sahibi kullanıcıların, kimlik ve araç ruhsatlarını ibraz etmeleri gerekecek. Türk kullanıcılar, e-Devlet üzerinden oluşturdukları hızlı giriş kartlarında bulunan QR kodunu araçtan inmeden görevli personele göstererek kütüphaneye giriş sağlayabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın törenle açılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TARİHÇİLERİN BAĞIŞLANAN KİTAPLARI DA VAR

Kütüphanede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, edebiyat araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar ve ut virtüözü Cinuçen Tanrıkorur, sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete, gazeteci Ahmet Günel Elgin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, yayınevi sahipleri Saman-Hatice Helvacıoğlu, araştırmacı yazar Şefik Can, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yazar Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve edebiyatçı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'e de ait çok sayıda bağışlanan kitap bulunuyor.

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