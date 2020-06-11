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Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la yaşadığı anıyı sosyal medyadan paylaştı! Herkes duygulandı...
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden Münir Özkul'la yaşadığı bir anıyı paylaştı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Arkın'ın paylaşımına beğeni yağdı. İşte usta oyuncunun herkesi duygulandıran o sözleri...
Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:51Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:03
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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, set anılarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, Münir Özkul ile bir karesini paylaşıp duygusal satırlar yazdı.
"Filmde ben yoksul bir gençtim. Gönül Yazar zengin bir kızı oynuyordu. Kırmızı, spor, üstü açık bir arabası vardı. Film çekimleri dışında beni yanına oturtur, gezerdik. Sinema oyunculuğuna yeni başlamıştım. Aldığım üç beş kuruşla, borçlarımı kapattığımdan, aslında filmde olduğum gibi hayatta da yoksuldum. Genç, güzel, şöhretli bir kadın yanımda kırmızı spor araba altımda bir hayali yaşıyordum. Tahta kulübenin önünde Gönül Yazar'la bir sahnemiz vardı.
'YARALI YÜREĞİMİ SONUNA KADAR AÇTIM'
Münir ve Tanju da dert ortaklarımızdı. Sahne, Gönül Yazar'ın ısrarlı sorunlarıyla başlıyordu. Ben az konuşan, asla kendini açık etmeyen bir kişiliktim. Ama bir yerde Gönül Yazar öylesine can evimden vuruyordu ki, ister istemez yaralı yüreğimi sonuna kadar açtım.
O an aylarca süren bostan bekçiliğinde yaşadığım korkunç yalnızlık, dost köpeklerim, vefalı sıpam, asla genç kızlıklarını yaşayamayan ablalarım, elleri nasırlı anam, kamburu çıkmış babam. Açlıklarımız, toprağı kazıp çıkardığımız acı köklerle karnımızı doyurmaya çalışmalarımız, cehalet, yoksulluk, çaresizlik, açlık işte bunları tek tek yaşayarak konuşmaya başladım.
Senaryodan çıkmış artık düpedüz kendimi anlatıyordum. Çıt yoktu. Set etkilenmişti. Gözyaşlarımı silip sustum. Kamera da sustu. Münir Özkul bir garip kalktı, içeri girdi. Onu takip ettim. Pencere kıyısına oturmuştu. Yüzünde deniz vardı. Ağlıyordu. Yanına oturdum. Elini tuttum.