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Haberler Galeri Çürük domatesleri çöpe atıyorsanız durun! Faydaları ağzınızı açık bırakacak

Çürük domatesleri çöpe atıyorsanız durun! Faydaları ağzınızı açık bırakacak

Kış için hazırlayacağınız domates konservelerinin tam mevsimi gelmişken bu bilgiler işinize çok yarayacak. Kilolarca aldığınız domateslerin içinden çıkan çürük, ezik domatesleri sakın çöpe atmayın. Öyle yerlerde kullanılıyor ki öğrenince şoke olacaksınız. İşte domates üzerinde bulunan küflerin inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:05
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek

Alışveriş yaparken araya kaynayan veya saklama koşullarından dolayı çürüyen domateslerinizi çöpe atıyorsanız sakın atmayın.

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Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek

Yemeklere salça, kızartmalara sos olarak eşlik eden domates, mutfakların vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor.

Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek

Ancak yaz ayının favori besinlerinden olan domates de ne yazık ki doğru şekilde saklanmadığında hemen çürüyebiliyor.

Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek

İsraftan kaçındığımız şu günlerde dolapta kalan ve bozulmaya yüz tutmuş domatesleri değerlendirme imkanınız var.

Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın! Neler yapıldığı aklınızın ucuna dahi gelmeyecek

Peki bu çürüyen domatesleri birçok alanda değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz?

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