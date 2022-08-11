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Çürük domatesleri çöpe atıyorsanız durun! Faydaları ağzınızı açık bırakacak

Kış için hazırlayacağınız domates konservelerinin tam mevsimi gelmişken bu bilgiler işinize çok yarayacak. Kilolarca aldığınız domateslerin içinden çıkan çürük, ezik domatesleri sakın çöpe atmayın. Öyle yerlerde kullanılıyor ki öğrenince şoke olacaksınız. İşte domates üzerinde bulunan küflerin inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





