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Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş eşyaları çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam, eskimiş su ısıtıcısından yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:46
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Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından bakın ne yaptı.