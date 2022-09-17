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Haberler Galeri Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız

Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız

Çürümüş eşyaları çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam, eskimiş su ısıtıcısından yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:46
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız

Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından bakın ne yaptı.

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Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız

Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.

Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız

Ardından da mangal için bölme hazırladı.

Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki...| Gözlerinize inanamayacaksınız

İşte yapım aşamaları...

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