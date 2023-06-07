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Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş eşyaları çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam, eskimiş su ısıtıcısından yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.
Giriş Tarihi: 7 Haziran 2023 Çarşamba 14:17
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Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından bakın ne yaptı.