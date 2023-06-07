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Haberler Galeri Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız

Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız

Çürümüş eşyaları çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam, eskimiş su ısıtıcısından yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2023 Çarşamba 14:17

Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız

Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından bakın ne yaptı.

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Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız

Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.

Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız

Ardından da mangal için bölme hazırladı.

Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız
Çürümüş su ısıtıcısından öyle bir şey yaptı ki... Gözlerinize inanamayacaksınız

İşte yapım aşamaları...

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