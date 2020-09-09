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Haberler Galeri D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Koronavirüs salgını ile birlikte vitaminle ve bağışıklık sisteminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle D vitamini bu dönemde en çok önem kazanan vitaminlerin başında geldi. Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, İspanya'daki üniversite hastanesinde gerçekleştirilen çalışmadan bahsedip, D vitamini alımının koronavirüste yoğun bakım riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını belirtti. Beken, "D vitamini seviyesinin 40-100 aralığında olması gerekiyor. Hekim kontrolünde dışarıdan takviye alınmasında fayda var" dedi. Peki D vitamini hangi besinlerde var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:31 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:36
D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?
D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında binlerce kişi, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken, İspanya'da gerçekleştirilen çalışma, hastalığın şiddetinin azaltılması konusunda umut oldu. Reina Sofia Üniversite Hastanesi'nde tedaviye alınan 76 koronavirüs hastası üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, hastaların bir kısmına D vitamini takviyesi verilirken, bir kısmına herhangi bir D vitamini takviyesi uygulanmadı.

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D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?
D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Çalışma sonucu D vitamini tedavisi görenlerin yalnızca yüzde 2'si yoğun bakım ünitesine gönderilirken, görmeyenlerin ise yüzde 50'si yoğun bakım ünitesine gönderildi. D vitamininin, yoğun bakım riskini 25 kata yakın azaltarak, yoğun bakım ünitesine yatma riskini yüzde 98 oranında ortadan kaldırıldığı belirtildi.

D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?
D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

'SONUÇLAR HEYECAN VERİCİ'
Çalışmanın çarpıcı olduğunu kaydeden Opr. Dr. Zafer Beken, "D vitamini seviyesini 40'ın üzerinde tutmak gerekiyor. İdeal seviye 40 ile 100 arasıdır. Gıdayla bunu tamamlamak zor gibi görünüyor. Dışarıdan D vitamini takviyesi alınmasında fayda var. Vatandaşlar bir hekime başvurup D vitamini ölçümünü yaptırabilirler. Buna göre ne kadar takviye alacaklarını öğrenebilirler" dedi.

D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?
D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Koronavirüsten korunma noktasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Opr. Dr. Beken, "Topluma bakıldığı zaman bazıları hasta olurken, bazılarının olmadığını görüyoruz. Bunun altında yatan en önemli faktör aslında bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. İspanya'da bu ay içerisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma var. Bu çalışma İspanya Reina Sofia Üniversitesi'nde yapılmış. Burada yaklaşık 100'e yakın bir hasta grubu üzerinde çalışma yapıldı. Bu hastalar Covid- 19 pozitif hastası olarak hastaneye başvuran kişilerdi.

D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?
D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Bunların 3'te 2'si D vitamini takviyesi alan hasta grubu olarak tanımlandı. 3'te 1'i ise kontrol grubuydu. Yani D vitamini vermeden diğer tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeye çalışıldı. Sonuçlara bakıldığında, çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. D vitamini alarak tedavi olan hasta grubunda, sadece 2 kişide yoğun bakım ihtiyacı oluştu. Böyle bakıldığında bu sonuç heyecan verici bir durum. Bu sonuçlardan yola çıkarak önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar gündeme gelebilir" diye konuştu.

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