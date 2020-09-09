D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Koronavirüs salgını ile birlikte vitaminle ve bağışıklık sisteminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle D vitamini bu dönemde en çok önem kazanan vitaminlerin başında geldi. Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, İspanya'daki üniversite hastanesinde gerçekleştirilen çalışmadan bahsedip, D vitamini alımının koronavirüste yoğun bakım riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını belirtti. Beken, "D vitamini seviyesinin 40-100 aralığında olması gerekiyor. Hekim kontrolünde dışarıdan takviye alınmasında fayda var" dedi. Peki D vitamini hangi besinlerde var? İşte detaylar...