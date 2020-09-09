D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Koronavirüsten korunma noktasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Opr. Dr. Beken, "Topluma bakıldığı zaman bazıları hasta olurken, bazılarının olmadığını görüyoruz. Bunun altında yatan en önemli faktör aslında bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. İspanya'da bu ay içerisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma var. Bu çalışma İspanya Reina Sofia Üniversitesi'nde yapılmış. Burada yaklaşık 100'e yakın bir hasta grubu üzerinde çalışma yapıldı. Bu hastalar Covid- 19 pozitif hastası olarak hastaneye başvuran kişilerdi.