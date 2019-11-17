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Daha önce bu kadar büyüğü görülmemişti! İşte doğal yaşamın devleri...

Doğal hayat insanları her haliyle etkilemeye devam ediyor. Kimi hayvanlar yaşadıkları doğal ortamlara uyum sağlayabilmek adına büyük olsalar da bazı hayvanlar kendi türünün normal seviyesini oldukça aşıyor. Kimisi sınırları zorluyor kimisi de adını rekorlar kitabına altın harflerle yazıyor. İşte normal boyunu katbekat aşan doğal yaşamın devleri...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2019 Pazar 14:31 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2019 Pazar 14:32
Daha önce bu kadar büyüğü görülmemişti! İşte doğal yaşamın devleri...

Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları...

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Daha önce bu kadar büyüğü görülmemişti! İşte doğal yaşamın devleri...
Daha önce bu kadar büyüğü görülmemişti! İşte doğal yaşamın devleri...
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