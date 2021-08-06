Haberler Galeri Dahiler bu testleri 30 saniyede çözüyor! Beyin yakan mantık soruları...

Dahiler bu testleri 30 saniyede çözüyor! Beyin yakan mantık soruları...

Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan zeka testleri görenleri şaşırtıyor. Basit gibi görünse de bu soruları çözebilmek hiç kolay değil. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





