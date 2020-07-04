Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak su takıyla karşılandı

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi. Havalimanına uçuşların bundan sonraki dönemde de devam edeceğini vurgulayan Güvenç, şöyle konuştu: