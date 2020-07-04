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Haberler Galeri Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla gelen turistleri taşıyan uçak, Dalaman Havalimanı'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 17:23 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 17:23
Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak su takıyla karşılandı

İki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar başladı. Ukraynalıları taşıyan yolcu uçakları, Antalya'nın ardından bir başka turizm merkezi Muğla'ya da iniş yaptı.

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Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak su takıyla karşılandı

Başkent Kiev'den 183 yolcusuyla hareket eden Azur Air Hava Yoluna ait yolcu uçağı, Dalaman Havalimanı'na indi. Ukraynalı turistlerin bu sezon ilk kez gelmesi nedeniyle pistteki itfaiye ekipleri "su takı" gösterisi sundu.

Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak su takıyla karşılandı

Uçaktan inen yolculara, havalimanı yetkililerince çeşitli ikramlarda bulunuldu. Alınan tedbirler kapsamında Ukraynalı turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.

Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak su takıyla karşılandı

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi. Havalimanına uçuşların bundan sonraki dönemde de devam edeceğini vurgulayan Güvenç, şöyle konuştu:

Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak su takıyla karşılandı

"Ukrayna, İngiltere ve Rusya'dan sonra bizim üçüncü kaynak ülkemiz. Ukrayna ile aramızdaki dost ve kardeşlik ilişkileri uzun zamandır devam ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın Dalaman'da fahri konsolosluklarını da yapıyoruz. İngiltere'nin büyük tur şirketleri 18 Temmuz'dan itibaren Dalaman Havalimanı'na uçuşlara başlayacak."

AA

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