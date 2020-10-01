Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Çeşme

MONEM BATIĞI VE SU ALTI HEYKELLERİ

Çeşme'de 20'ye yakın dalış noktası olduğunu ve gün içerisinde hangi bölgede dalış yapacaklarına hava şartlarına göre karar verdiklerini anlatan Ergün, ''Bizim simgemiz birkaç dalış noktası var. Bunlardan bir tanesi 'yatak odası' dediğimiz bir nokta. Vatozlar keza bizim için simge dalış noktalarımızdan oldu. Sanıyorum Türkiye'de iki dalış noktasında vatozlar bu kadar yoğun görülebiliyor. Bu noktalardan biri Çeşme diğeri ise Hatay bölgesi.'' ifadelerini kullandı.