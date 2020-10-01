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Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Çeşme

İzmir'in Çeşme ilçesi, turistik bir bölge olmasının yanı sıra 20'ye yakın dalış noktası, su altı heykelleri, batıkları, kaya oluşumları ve yüzlerce vatozun bir arada gözlenebildiği vatoz tarlasıyla çoğunlukla yerli dalıcıların gözdesi konumunda.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 11:40
Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Çeşme

İzmir'in turistik Çeşme ilçesi, "derin doğasında" barındırdığı su altı zenginlikleriyle son yıllarda özellikle yerli dalış tutkunlarının gözdesi oldu.

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Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Çeşme

Çeşme'de faaliyet gösteren Derin Doğa Dalış Merkezi sahibi Erdinç Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin hem fauna hem de flora bakımından zengin olduğunu söyledi.

Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Çeşme

Bölgedeki tek dalış okulu olmaları nedeniyle kapasitelerinin talebe yetmediğini anlatan Ergün, bu nedenle İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerden gelen dalıcıların tekne kapasitelerinin dolması nedeniyle başka dalış noktalarına gitmek durumunda kaldığından bahsetti.

Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Çeşme

Dalış sezonunun Çeşme'de kısa olduğuna dikkati çeken Ergün, ''Aslında dalışın bir sezonu yok. Kuzey Buz Denizi'nde de göllerde de buzu kırarak giriyor insanlar suya. Ama bizde dalış bir tek yaz dönemiyle ilişkilendiriliyor. Tabii dalıcıların dalış seviyeleri yükseldikçe, bröveler daha ileri seviyeye geldikçe bu azalıyor, dolayısıyla ocak, şubat ayları hariç yılın 10 ayı dalış yapabiliyoruz." diye konuştu.

Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Çeşme

MONEM BATIĞI VE SU ALTI HEYKELLERİ

Çeşme'de 20'ye yakın dalış noktası olduğunu ve gün içerisinde hangi bölgede dalış yapacaklarına hava şartlarına göre karar verdiklerini anlatan Ergün, ''Bizim simgemiz birkaç dalış noktası var. Bunlardan bir tanesi 'yatak odası' dediğimiz bir nokta. Vatozlar keza bizim için simge dalış noktalarımızdan oldu. Sanıyorum Türkiye'de iki dalış noktasında vatozlar bu kadar yoğun görülebiliyor. Bu noktalardan biri Çeşme diğeri ise Hatay bölgesi.'' ifadelerini kullandı.

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