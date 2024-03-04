Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Neredeyse her evde bulunan damacana ile öyle bir şey yaptı ki görenleri hayrete düşürdü. Yaratıcıklıkta sınırları zorlayan o anlar sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte şaşkına çeviren o anlar...