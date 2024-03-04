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Haberler Galeri Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Neredeyse her evde bulunan damacana ile öyle bir şey yaptı ki görenleri hayrete düşürdü. Yaratıcıklıkta sınırları zorlayan o anlar sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte şaşkına çeviren o anlar...

Giriş Tarihi: 4 Mart 2024 16:30

Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Önce bıçakla damacananın kesim işlemi başlıyor.

Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Çok zahmetli bir iş değil, en fazla 5 dakika sürüyor.

Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Evet damacanın tepesi ayrılmış durumda.

Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Boyama işlemiyle siyah bir görüntü alıyor.

Damacana ile yaptıkları hayrete düşürdü! Görenler hayran kalıyor...

Ardından damacananın tepe lambası olduğunu görüyoruz.

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