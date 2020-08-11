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Haberler Galeri Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor!

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor!

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor. Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız Ersubaşı, eşinden boşanma kararı aldı. Oyuncu haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İki kız çocuğu olan çift, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 15:35 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 15:55
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hayatımıza giren Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Çiftin iki kızı var.

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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor!

Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört ay önce dünyaya geldi.

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor!

Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem 'ihanet' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu.
Ünlü çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor!

Ersubaşı, boşanma dilekçesini Instagram hesabından paylaşarak yorumlara kapadı.

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor!

Ünlü oyuncu '2. Sayfa' programına bağlanarak ilişkisi hakkında şunları söylemişti:

"Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an 'boşandık' diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz."

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