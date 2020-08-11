Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşanıyor. Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız Ersubaşı, eşinden boşanma kararı aldı. Oyuncu haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İki kız çocuğu olan çift, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 15:35Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 15:55
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hayatımıza giren Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Çiftin iki kızı var.
Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört ay önce dünyaya geldi.
Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem 'ihanet' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu. Ünlü çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" dedi.