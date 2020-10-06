Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta aldı.
Çantasını 5.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; genç fenomen için "Neden her aldığını paylaşıyor?", "Ne kadar vergi ödediğini merak ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.
TEK PAYLAŞIM 100 BİN TL! Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, paylaşım başıma 70 ile 100 bin TL kazanıyor.
"DÖRT KEZ AMELİYAT OLDUM" Geçtiğimiz aylarda InStyle dergisine konuşan Danla Bilic, "Mide dahil sadece 4 kez ameliyat oldum. İnsanlar öncesi sonrası fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya fenomen, mide küçültme ameliyatından sonra da çekik göz operasyonu geçirmişti.