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Haberler Galeri Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü fenomen Danla Bilic, yeni yaşını kutladı. 26 yaşını kutlayan Bilic, kendisine doğum günü hediyesi aldı. Bilic'in aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 10:35 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 10:37
Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, dün 26 yaşına bastı.

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Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta aldı.

Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Çantasını 5.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti.

Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; genç fenomen için "Neden her aldığını paylaşıyor?", "Ne kadar vergi ödediğini merak ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.

Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

TEK PAYLAŞIM 100 BİN TL!
Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, paylaşım başıma 70 ile 100 bin TL kazanıyor.

Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

"DÖRT KEZ AMELİYAT OLDUM"
Geçtiğimiz aylarda InStyle dergisine konuşan Danla Bilic, "Mide dahil sadece 4 kez ameliyat oldum. İnsanlar öncesi sonrası fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Sosyal medya fenomen, mide küçültme ameliyatından sonra da çekik göz operasyonu geçirmişti.

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