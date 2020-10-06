Danla Bilic yeni yaşını kutladı! Hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

"DÖRT KEZ AMELİYAT OLDUM"

Geçtiğimiz aylarda InStyle dergisine konuşan Danla Bilic, "Mide dahil sadece 4 kez ameliyat oldum. İnsanlar öncesi sonrası fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.