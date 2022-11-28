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Haberler Galeri Datça'da güz domatesi hasadı başladı

Datça'da güz domatesi hasadı başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde bin dekar alana ekilen güz domatesinin hasadı yapılıyor. Ürün bolluğu ile yüksek gelir sağlanan güz domatesinde hasat ocak ayına kadar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:39
Datça’da güz domatesi hasadı başladı

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla birçok ürün çeşidinin yetiştirilebildiği Muğla'da, son turfanda üretimi yapılan Datça güz domatesi, ürün bolluğuyla yüksek gelir sağlıyor.

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Datça’da güz domatesi hasadı başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, kendine has aroması ve tadıyla aranan bir lezzet olan Datça güz düz domatesinin ocak ayına kadar hasat edildiğini söyledi.

Datça’da güz domatesi hasadı başladı

İlçede yüze yakın üretici bulunduğunu belirten Saylak, domateslerin Muğla ve ilçelerinin yanı sıra Aydın, Denizli, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya gönderildiğini dile getirdi.

Datça’da güz domatesi hasadı başladı

Çiftçi Sezgin Aydın ise hasat ettikleri ürünlerini kilogramı 8-9 liraya sattıklarını kaydetti.

Datça’da güz domatesi hasadı başladı

Emecik ve Kızlan bölgelerindeki 80 dekar alanda güz domatesi hasadı yaptıklarını anlatan Aydın, "Başta Ege olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine ürünlerimizi gönderiyoruz, talep çok fazla." dedi.

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