Datça’da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Ege'yi vuran fırtına Muğla'nın Datça ilçesinde de etkisini sürdüyor. Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:37
Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:46
Datça'da denizden esen sert rüzgar etkisini sürdürüyor. Saatte 55-60 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.
Limanda demirli tekne ve yat sahiplerinin ise sert esen rüzgara karşı önlem aldıkları görüldü. Şiddetli rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İskele Mahallesi Dr. Turgut Dündar Caddesi'nde, dalları budanmadığı için kuvvetli rüzgara dayanamayan yol kenarındaki bir begonvil ağacı kökünden devrildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, caddenin boş olması ve yol kenarında park halinde otomobillerin bulunmaması olası bir kaza ve zararın yaşanmasını önledi.