’Dayak Yedim’ ihbarı yaptı, evinde annesinin cesedi bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle, Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Mustafa Baytok tarafından sık sık darbedilen Ayşe Baytok'dan pazar gününden beri haber alamayan komşuları şüphe üzerine durumu polise bildirdi.