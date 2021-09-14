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'Dayak Yedim' ihbarı yaptı, evinde annesinin cesedi bulundu
'Dayak Yedim' ihbarı yaptı, evinde annesinin cesedi bulundu
Aydın'ın Nazilli İlçesinde saldırıya uğrayarak darbedildiği iddiasıyla 112'ye ihbarda bulunan Mustafa Baytok, eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne Ayşe Baytok'tan ise 4 gündür haber alınamıyordu. Komşularının ihbarı üzerine eve giren polisler yaşlı kadının cesediyle karşılaşınca, oğlu Mustafa Baytok tedavi gördüğü hastanede cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 22:21
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 22:29
Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle, Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Mustafa Baytok tarafından sık sık darbedilen Ayşe Baytok'dan pazar gününden beri haber alamayan komşuları şüphe üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çilingirle açtırdığı kapıdan girdiğinde yaşlı kadının üzerinin çarşafla kapalı olduğu, yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe Baytok'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ayşe Baytok'un cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DAYAK YEDİĞİ İDDİASIYLA OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI
13 Eylül Pazartesi günü üç kişinin saldırısına uğrayarak dayak yediği iddiasıyla eve sağlık ekiplerini çağıran Mustafa Baytok, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından apartmanın çatı katına çıkan merdivenlerde kan izleri ile telefon gören apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler telefonu emniyete götürdü. Olaydan bir gün sonra Ayşe Baytok'un evinde ölü bulunmasının ardından oğlu Mustafa Baytok tedavi gördüğü hastanede polisler tarafından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.