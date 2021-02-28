Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Şikayet, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tapu kayıtları ve planlarının çıkartılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Limnili, söz konusu yolun kendisiyle aynı adı taşıyan ve hayatta olmayan dedesine ait olduğunu öğrendi. Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla Küçükdeniz Sahili'ndeki Reha Midilli Caddesi'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak'taki yolu kapattı.