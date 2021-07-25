Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

Şarkıcı Kibariye daha önce pek çok kez eşi Ali Küçkbalçık tarafından ihanete uğradığı haberleri ile gündeme gelmişti. Her seferinde yaptığı açıklamalar ile şaşkına çeviren Kibariye'nin aldatılma ile ilgili son açıklaması şaşkına çevirdi.