Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

Şarkıcı Kibariye daha önce pek çok kez eşi Ali Küçkbalçık tarafından ihanete uğradığı haberleri ile gündeme gelmişti. Her seferinde yaptığı açıklamalar ile şaşkına çeviren Kibariye'nin aldatılma ile ilgili son açıklaması şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:23Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:23
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Kibariye, önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Pandemide tüm müzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi. Ama artık bu illet bitecek, eski güzel günlerimize geri döneceğiz" dedi.