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Haberler Galeri Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

Şarkıcı Kibariye daha önce pek çok kez eşi Ali Küçkbalçık tarafından ihanete uğradığı haberleri ile gündeme gelmişti. Her seferinde yaptığı açıklamalar ile şaşkına çeviren Kibariye'nin aldatılma ile ilgili son açıklaması şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:23 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:23
Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

Kibariye, önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Pandemide tüm müzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi. Ama artık bu illet bitecek, eski güzel günlerimize geri döneceğiz" dedi.

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Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

İHANET İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Şarkıcıya eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiası da soruldu. Küçükbalçık kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti.

Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

KİMSE İÇİN YUVAMI DAĞITMAM

Şarkıcı, sorulara şöyle yanıt verdi:

"Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben.

Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

Çok laf çıktı benim hakkımda. 'Bu kız ne kadar gurursuz' dediler desinler. Allah diyor ki 'erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın.

Defalarca aldatılan Kibariye'nin açıklaması 'pes' dedirtti

BEN HÜRMETKARIM

Ben hürmetkârım bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun."

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