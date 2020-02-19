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Deha çocuk Atakan Kayalar'dan bomba sözler!

Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, iyi bir eğitim almak için destek istedi.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:06 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:15
Deha çocuk Atakan Kayalar'dan bomba sözler!

Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine bir yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, iyi bir eğitim almak için destek istedi.

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Deha çocuk Atakan Kayalar'dan bomba sözler!

Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar, Satranç Federasyonu Esenyurt İlçe Temsilciliğinde katıldığı kurs sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deha çocuk Atakan Kayalar'dan bomba sözler!

Sosyal medyadaki görüntüleri izlediğinde bir şey hissetmediğini ifade eden Kayalar, ilk gördüğünde bin civarında olan tweet sayısının daha sonra 80 bini aştığını görünce ise sevindiğini söyledi.

Deha çocuk Atakan Kayalar'dan bomba sözler!

Son 5 ayda 250 kitap okuduğunu öne süren Atakan Kayalar, çoğunlukla felsefe, fizik, matematik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında kitaplar okuduğunu anlattı. İleride psikiyatrist olmayı istediğini ifade eden Kayalar, "Mesleki hedefin dışında başka bir hedefim daha var: Cumhurbaşkanlığı." dedi.

Deha çocuk Atakan Kayalar'dan bomba sözler!

Cumhurbaşkanı olunca eğitim sistemini değiştirmeyi istediğini dile getiren Kayalar, "Eğitim sisteminin problemi ne?" sorusuna, " 'Problem var' demedim. İlk olarak okul öncesinde saygı ve terbiye eğitimi almalı insanlar. Çünkü görüyoruz örneklerini." diye konuştu.

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