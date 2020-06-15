  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...

Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar.

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:55
Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...

1 yıl suda beklemiş geyik kafası.

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...

Yavru file darbeyi indiren buffalo.

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...

Çıngıraklı yılanı öldüren kaplumbağa.

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...
Görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...
  • SON DAKİKA