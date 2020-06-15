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Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...
Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...
Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar.
Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:55
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:55
Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.
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