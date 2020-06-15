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Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu...

Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar.

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





