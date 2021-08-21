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Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Bazı meydana gelen kazalardan kurtulanlar görenleri şaşırttı. Kimi arabasıyla TIR dorsesinin altında kaldı kimi de köprüde asılı kurtulmayı bekledi. İşte korkunç kazalardan şans eseri kurtulan insanların inanılmaz görüntüleri...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





