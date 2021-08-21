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Haberler Galeri Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Bazı meydana gelen kazalardan kurtulanlar görenleri şaşırttı. Kimi arabasıyla TIR dorsesinin altında kaldı kimi de köprüde asılı kurtulmayı bekledi. İşte korkunç kazalardan şans eseri kurtulan insanların inanılmaz görüntüleri...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23
Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Ölümle burun buruna gelen insanların hayretler içinde bırakan görüntüleri. Bu kadarına pes!

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Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Çin'de meydana gelen kazada tam anlamıyla bir mucize yaşandı.

Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.

Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.

Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Şans eseri kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.

Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...

Arabasının üzerine tanker devrilen adam korkunç kazadan mucizevi bir şekilde kurtuldu.

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