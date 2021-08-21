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Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...
Dehşete düşüren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı...
Bazı meydana gelen kazalardan kurtulanlar görenleri şaşırttı. Kimi arabasıyla TIR dorsesinin altında kaldı kimi de köprüde asılı kurtulmayı bekledi. İşte korkunç kazalardan şans eseri kurtulan insanların inanılmaz görüntüleri...
Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23
Ölümle burun buruna gelen insanların hayretler içinde bırakan görüntüleri. Bu kadarına pes!
Çin'de meydana gelen kazada tam anlamıyla bir mucize yaşandı.
Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.
Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.
Şans eseri kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.
Arabasının üzerine tanker devrilen adam korkunç kazadan mucizevi bir şekilde kurtuldu.