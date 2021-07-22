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Haberler Galeri Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş ve dün son yolculuğuna uğurlanmıştı. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Alişan cenazede ayakta durmakta zorluk çekmişti. Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın'ın ise cenazeye katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte nedeni....

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 15:26
Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Yakalandığı koronavirüs nedeni ile 41 yaşında hayata veda eden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu.

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Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti.

Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.


Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Demet Akalın'ın yediği içtiği ayrı gitmediği dostu Alişan'ın acılı gününde yanında olmaması çok konuşulurken gerçek de ortaya çıktı.

Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Akalın'ın alerjik rahatsızlığı nedeniyle iki gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.


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