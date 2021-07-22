Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş ve dün son yolculuğuna uğurlanmıştı. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Alişan cenazede ayakta durmakta zorluk çekmişti. Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın'ın ise cenazeye katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte nedeni....