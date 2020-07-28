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Haberler Galeri Demet Akalın dolandırıldı!

Demet Akalın dolandırıldı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Twitter ve Instagram'ı oldukça aktif kullanan Akalın, dolandırıldığını da Twitter hesabından duyurdu. Dolandırıldığını belirten şarkıcı, sosyal medyadan isyan etti.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 12:26
Demet Akalın dolandırıldı!

Ünlü arkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını duyurdu. Akalın sosyal medyadan isyan etti.

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Demet Akalın dolandırıldı!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, bu sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.

Demet Akalın dolandırıldı!

Akalın, paylaşımında; "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

Demet Akalın dolandırıldı!

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.

Demet Akalın dolandırıldı!

Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Demet Akalın dolandırıldı!
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