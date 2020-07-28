Demet Akalın dolandırıldı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Twitter ve Instagram'ı oldukça aktif kullanan Akalın, dolandırıldığını da Twitter hesabından duyurdu. Dolandırıldığını belirten şarkıcı, sosyal medyadan isyan etti.
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 12:14Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 12:26
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Ünlü arkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını duyurdu. Akalın sosyal medyadan isyan etti.