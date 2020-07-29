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Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak dolandırıldığını söylemişti. Sosyal medya üzerinden isyan eden Akalın'ın dolandırılmadığı ortaya çıktı. Gerçeği ünlü şarkıcının eşi Okan Kurt açıkladı.
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:10Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:27
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Demet Akalın sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Yaşadığı her şeyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Akalın, dün sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.
Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" dedi.
Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.
Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.
Okan Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira'nın oynaması için Xbox'ına yüklediğimiz oyunlardan 4 Euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi.