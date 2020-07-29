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Haberler Galeri Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!

Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak dolandırıldığını söylemişti. Sosyal medya üzerinden isyan eden Akalın'ın dolandırılmadığı ortaya çıktı. Gerçeği ünlü şarkıcının eşi Okan Kurt açıkladı.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:27
Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!

Demet Akalın sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Yaşadığı her şeyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Akalın, dün sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.

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Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!

Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" dedi.

Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.

Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!

Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!

Okan Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira'nın oynaması için Xbox'ına yüklediğimiz oyunlardan 4 Euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi.

Demet Akalın dolandırıldım dedi, gerçeği eşi Okan Kurt açıkladı!
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