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Haberler Galeri Demet Akalın sağlık durumunu paylaştı!

Demet Akalın sağlık durumunu paylaştı!

Şarkıcı Demet Akalın son paylaşımı ile hayranlarını korkuttu. Bir süredir göğüs ağrıları çeken Akalın, sosyal medya hesabında ameliyat olduğunu açıkladı. İşte Demet Akalın'ın sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30
Demet Akalın sağlık durumunu paylaştı!

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Demet Akalın, bir süredir yaşadığı göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

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Demet Akalın sağlık durumunu paylaştı!

Hafta içi her gün Alişan ile program sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu. Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Demet Akalın sağlık durumunu paylaştı!

"4 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİM"

Her anını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın sağlık durumunu paylaştı!

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Demet Akalın sağlık durumunu paylaştı!
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